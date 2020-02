Sale a la luz nueva pelea en el colegio El Roble APDE

Pelea en el Roble

#Nacionales Sale a la luz nueva pelea en el colegio el Roble.A tan solo semanas de el escándalo protagonizado por dos adolescentes estudiantes de el colegio El Roble, sale a la luz un nuevo incidente de bullyng.Este nuevo incidente es protagonizado por dos menores, muy parecido al incidente anterior donde se agarran a golpes, los compañeros no hacen nada y no hay profesores cerca para detenerlos. Esto demuestra la problemática de el bullyng en el territorio nacional y la ineficiencia de el colegio para controlar a sus estudiantes. El Roble es miembro de una cadena de colegios llamada colegios APDE y está formado por 7 colegios: Colegio La Villa, Colegio Las Charcas, Colegio El Roble, Colegio Campoalegre, Colegio Las Colinas, Colegio Solalto y Colegio Entrevalles.Casos anteriores:Esta cadena de colegios de "Elite" ha demostrado tener problemas educando y garantizando la seguridad de sus alumnos pues además de estos incidentes en el roble se han reportado otros casos de bullyng.A finales del 2019 en el colegio Entrevalles una estudiante denuncio ser victima de bullyng pues sus compañeras la golpeaban y como es recurrente en esta cadena de colegios los profesores brillan por su ausencia. Otro incidente ocurrió en el colegio Solalto que involucro al nieto de Clemente Marroquin dueño del vespertino La Hora, el adolescente fué victima de bullyng y acoso diario ante la ineficiencia de profesores y autoridades del colegio para ayudarlo, decidió tomar la justicia en sus manos, llevo una pistola y amenazó de muerte a sus compañeros disparando en el aula.Sin duda la falta de guía a los adolescentes los lleva a cometer hechos delictivos que sus familias y los colegios dejan en la impunidad, tratan de ocultar y no parece que quieran tomar medidas para resolverlos.En todos estos casos los adolescentes se han salido con la suya y no han enfrentado un verdadero castigo por los crímenes que cometieron. Lo más alarmante es que las autoridades del Ministerio de Educación, Ministerio Público y la Procuraduria de Derechos Humanos no toman cartas en el asunto sancionando a la empresa Colegios APDE y a los involucrados. Este caso tiene que ser atendido de urgencia pues los menores de edad son el futuro de Guatemala y pareciera que en estos colegios se les enseña a delinquir y la impunidad.

