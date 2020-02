Activista cristiano quiere demandar a la NFL por 867 billones de dólares por el show de Shakira y JLo

El pasado domingo, las artistas latinas Shakira y Jennifer López deslumbraron en el espectáculo que ameniza el descanso del Super Bowl de la NFL, el mayor evento deportivo en Estados Unidos.

No obstante, un activista estadounidense de derecha radical, Dave Daubenmire, no compartió la euforia general. Aún más, declaró que el espectáculo fue discriminatorio contra la comunidad cristiana, porque las personas religiosas deberían haber tenido la posibilidad de disfrutar del evento deportivo sin estar forzados a ver algo que entrara en conflicto con sus valores morales.

Por lo tanto, ahora se está preparando para «demandarlos [a la NFL] por alrededor de 867 billones de dólares«, según lo manifestó en su web show ‘Coach Dave LIVE’.

Dave Daubenmire is hoping to sue the NFL over the Super Bowl halftime show because "viewing what you put on that screen put me in danger of hellfire." https://t.co/VMewUcyJO0 pic.twitter.com/0YD33SjXYL

— Right Wing Watch (@RightWingWatch) February 4, 2020