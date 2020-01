Plazas fantasmas no aparecen más de 5 mil empleados del gobierno

De los 10 mil 74 empleados que aún no aparecían se determinó que 4 mil 887 ya no trabajaban para el Estado. Los 5 mil 187 restantes aún tienen plaza en el Gobierno, pero no han sido ubicados.

A finales de noviembre, el Instituto Nacional de Estadística (INE) reveló que 37 mil 944 empleados no pudieron ser localizados; no obstante, el Gobierno continuó intentando localizarlos.

You may also like