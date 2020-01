Alcalde de Sanarate electo por la UNE incrementa el precio del agua y esclaviza a sus empleados

Posted by Sucesos on Tuesday, January 28, 2020

#Sucesos Alcalde electo por la UNE viola el derecho laboral de sus colaboradores.Victor Guerra Alcalde de Sanarate, El Progreso entre sus primeras decisiones al tomar la alcaldía por la que fue electo fueron aumentar el precio del agua municipal en un 300% de 20 quetzales a 80 quetzales afectando la economía de las familias de escasos recursos.Otra de sus poco acertadas decisiones es obligar a sus trabajadores a laborar 2 horas extras todos los días sin remuneración economica bajo amenazas de despido.Al obligar a sus empleados a laborar de 7:00 A.M. a 6:00 P.M. sin el respectivo pago de horas extras Victor Guerra viola el convenio internacional firmado por el país con la Organización Internacional de Trabajadores OIT que proteje los derechos laborales.Estas prepotentes acciones demuestran que el político de la Unidad Nacional de la Esperanza no tiene escrúpulos ni empatía por sus colaboradores pues poco le importan sus derechos.El alcalde en el siguiente vídeo asegura que quien no acepte las condiciones puede renunciar o sera despedido.Estó demuestra que todos los políticos de La Unidad Nacional De La Esperanza UNE poco le importan lo pobladores, las leyes e incluso convenios internacionales si se trata de lograr sus oscuros intereses.

