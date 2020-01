Los primeros grandes videojuegos que llegarán en 2020

Sí, desde la redacción de 3DJuegos somos conscientes de que os encantan hacer porras sobre qué nota daremos a los videojuegos más esperados, tanto de nuestros análisis como los del resto de medios de Metacritic. Es por ello, y tras la buena acogida que tuvo el último especial dedicado a los lanzamientos de finales de 2019, que una vez más os damos la oportunidad de vaticinar qué valoración media recibirá por parte de la crítica internacional las primeras y muy prometedoras aventuras del 2020. Y ya que estamos, mientras os divertís jugando a ser adivinos, hacemos un completo repaso por todo lo que dará de si la industria de enero a junio.

Y no es poca cosa. Toda una artillería de lanzamientos nos aguardan desde ya para empezar a bombardear y hacerse un hueco en nuestras apretadas agendas y ajustados presupuestos. Entre ellos se encuentran algunos de los videojuegos más esperados de los últimos tiempos par parte de los usuarios, y así lo habéis demostrado en repetidas ocasiones: Cyberpunk 2077 y The Last of Us: Parte 2. Puede que entre ambos salga luego el título que más veces sea acompañada de las siglas de GOTY -Juego del Año en inglés- en vuestros comentarios de los foros, pero no son ni muchos menos las únicas grandes propuestas que confían en llenarnos de diversión durante este invierno y primavera. Final Fantasy 7 Remake por fin se someterá a nuestro veredicto, Resident Evil 3 quiere repetir el éxito de la nueva versión de la segunda entrega, Marvel’s Avengers desea hacer lo propio tras el buen sabor de boca de Spider-Man, Half-Life: Alyx devolverá el protagonismo a la realidad virtual…

Muchos videojuegos, ¿pero conseguirán todos grandes valoraciones? Tú tienes la palabra.

Dragon Ball Z: KakarotCyberConnect2 Co. Ltd. (PC, PS4 y Xbox One – 17 de enero )

Dragon Ball Z: Kakarot será el primer gran lanzamiento de este nuevo año, y lo hará apostando por llegar al corazón de los fanáticos de la saga de Akira Toriyama en un videojuego rico en mecánicas roleras donde viviremos toda la historia de la serie, desde los épicos combates contra Freezer, Cell y Majin Buu entre otros recordados villanos a acciones tan mundanas como comer, pescar y entrenar con Goku y compañía.

Journey to the Savage PlanetTyphoon Games (PC, PS4 y Xbox One – 30 de enero)

Typhoon Games nos entregará a finales de enero una interesante y colorida aventura de exploración espacial, que puede disfrutarse en modo cooperativo, en el que somos el recluta de una corporación con el objetivo de determinar si el planeta en el que hemos aterrizado es apto para la vida humana. Journey to the Savage Planet será además el último videojuego que desarrollen sus responsables antes de unirse a Stadia Games.

DreamsMedia Molecule (PS4 – 14 de febrero )

Dreams protagonizó el pasado año uno de los accesos anticipados más interesantes a nivel de comunidad, dejando por el camino numerosos ejemplos de cómo sus herramientas solo encuentran límite en la imaginación del jugador. Una apuesta sugerente de los creadores del galardonado LittleBigPlanet que tendrán que refrendar a partir del 14 de febrero. ¿Preparado para recorrer el el vasto universo de Dreamiverse?

Marvel’s Iron Man VRCamouflaj (PlayStation VR – 28 de febrero )

Spider-Man demostró en 2018 que el universo de Marvel puede ser tan exitoso en videojuegos como lo ha logrado ser estos últimos años con sus series y películas. Pero será durante estos próximos meses cuando tenga que confirmarlo. Para ello tiene dos paradas, una primera con la realidad virtual de Sony en la que podremos encarnar a Iron-Man en una aventura que promete sacar partido al vengador acorazado.

One Punch Man: A Hero Nobody KnowsSpike Chunsoft (PC, PS4, Xbox One, Switch – 28 de febrero )

Otra saga que buscará durante este año demostrar que su fama trasciende cualquier formato es One Punch Man. La serie es uno de los manganimes más queridos del momento, razón más que suficiente para esperar un gran videojuego de lucha y acción de la mano de Spike Chunsoft. De momento nos aseguran combates 3c3 con personajes como Genos, Hellish Blizzard, Mumen Rider, Speed-o’-Sound Sonic y Saitama.

Final Fantasy 7 RemakeSquare Enix (PS4 – 3 de marzo )

Uno de los juegos más esperados del año y, posiblemente, de la generación. ¿Pero conseguirá estar a la altura de tan grandes expectativas? Square Enix nos permitirá disfrutar a partir de marzo del primer capítulo remake del que, para muchos, es la mejor aventura de rol de todos los tiempos. Una visión moderna y ampliada que espera respetar a los personajes y entornos que hicieron grande al JRPG. ¿Lo conseguirá?

Ori and the Will of the WispsMoon Studios (PC y Xbox One – 11 de marzo )

Moon Studios tendrá que confirmar con Ori and the Will of the Wisps que las altas cotas de calidad alcanzadas con Ori and the Blind Forest no fueron simple casualidad. Y por todo lo visto hasta ahora todo apunta a que lo conseguirán, prometiendo una nueva aventura por un entorno amplio, exótico y de gran belleza en la que los jugadores habrán de enfrentarse a épicos enemigos y puzles desafiantes dominando nuevas habilidades.

Nioh 2Team Ninja (PS4 – 13 de marzo )

Los trepidantes combates por el Japón feudal de Nioh golpearon con fuerza, y sin esperarlos muchos de nosotros, en 2017. Ahora Team Ninja no hace honor a su nombre y llega haciendo ruido con una segunda entrega que promete ser tan difícil como la primera, llevando a los jugadores de vuelta hasta el periodo Sengoku. Entre sus novedades, la precuela asegura un completo editor de personajes así como un mayor número de habilidades.

Animal Crossing: New HorizonsNintendo (Switch – 20 de marzo de 2020 )

Animal Crossing: New Horizons llega prometiendo amplia libertad para los aldeanos de Nintendo Switch en lo que a buen seguro se convertirá, si conserva toda la magia de las entregas precedentes, en uno de los juegos más vendidos del año. Un potente multijugador para hasta ocho usuarios, cuatro desde una misma consola, un nuevo sistema de creación y una gran variedad de actividades son sus incentivos para ganar de nuevo al jugador.

Doom Eternalid Software (PC, PS4, Xbox One, Switch y Stadia – 20 de marzo )

Tenía que haber sido uno de los últimos títulos lanzados el pasado curso, pero finalmente su estreno se demoró hasta este 20 de marzo. Unos meses de más que id Software afirma que aprovechará para darnos un juego que supere todas nuestras expectativas en cualquier ámbito. Palabras mayores, ya que el frenetismo del Doom nos encandiló no a pocos jugadores en 2016 con una de las propuestas más adictivas de la generación.

Bleeding EdgeNinja Theory (PC y Xbox One – 24 de marzo)

Una de las apuestas multijugador más prometedoras del año. Ninja Theory sorprendió en el E3 2019 presentando Bleeding Edge, una propuesta iniciada tiempo atrás de su compra por parte de Microsoft que no entusiasmó en exceso al público tras el genial Hellblade que, meses después, confirmó finalmente secuela. Pero dado quién está detrás estamos deseosos por ver todo el potencial de este electrizante juego de peleas.

One Piece: Pirate Warriors 4Koei Tecmo (PC, PS4, Xbox One y Switch – 27 de marzo )

Entre sus diversas sagas, los aficionados del manganime One Piece han podido disfrutar prácticamente año a año de algún videojuego basado en las aventuras de los Piratas Sombrero de Paja. Pero no todas ellas han estado a la altura, teniendo en el reciente One Piece: World Seeker uno de sus lanzamientos más decepcionantes. ¿Volverá Bandai Namco al buen camino con el explosivo One Piece: Pirate Warriors 4?

Resident Evil 3Capcom (PC, PS4 y Xbox One – 3 de abril)

Otra producción que tendrá que luchar contras las altas expectativas que dejó su anterior entrega. Más aún si tenemos en cuenta que Resident Evil 3 llegará a las tiendas apenas un año después de Resident Evil 2. Pero aquí lo tenemos, se esperaba quizás para una fecha posterior, pero su primer tráiler ya ha dejado muestras de estar ante otro remake de los que difícilmente podremos negarnos a jugar. Un año más, ¡de vuelta a Racoon City!

Persona 5 RoyalAtlus (PS4 – 31 de marzo)

Persona 5 fue valorado en las páginas de 3DJuegos como una de las experiencias del género más redondas de la generación. ¿Puede el RPG japonés ser aún mejor? Esto tratará de conseguir Atlus con Persona 5 Royale, una reedición del videojuego que ya promete a los interesados incorporar nuevos personajes y lugares, más profundidad de la trama y una mecánica de arpeo para acceder a nuevas zonas entre otras adiciones.

Cyberpunk 2077CD Projekt RED (PC, PS4, Xbox One y Stadia – 16 de abril)

Ser el juego más esperado desde hace ya más de un año para los lectores de 3DJuegos, y de muchas otras revistas y plataformas, es poca presión para uno de los estudios más en forma del mercado. Tras la aclamada serie The Witcher, CD Projekt RED cambia radicalmente de registro y nos lleva con el espectacular Cyberpunk 2077 a luchar como un mercenario con mejoras cibernéticas en una futurista y corrupta megapolis.

Predator: Hunting GroundsIllFonic (PS4 – 24 de abril )

Predator Hunting Grounds es un nuevo multijugador asimétrico que llega con el atractivo, como su nombre indica, de ponernos en la piel de un Depredador para dar caza a una escuadra militar, con todas las ventajas genéticas que un ser de su especie tiene, y viceversa. Como aficionados de estas míticas criaturas de ciencia ficción andamos deseosos de que el resultado final de esta producción esté a la altura.

Gears TacticsSplash Damage y The Coalition (PC y Xbox One – 28 de abril)

The Coalition supo con Gears 5 volver a situar como referencia de los shooter en tercera persona a la saga Gears of War, pero tal hazaña le supo a poco al estudio norteamericano y a Microsoft que junto a Splash Damage lanzarán este año Gears Tactics, una aventura que nos permitirá disfrutar de la serie de una forma totalmente distinta, como un frenético juego de estrategia por turnos. ¿Se adaptará bien a la fórmula?

Marvel’s AvengersCrystal Dynamic (PC, PS4, Xbox One y Stadia – 15 de mayo)

Iron Man VR es una propuesta interesante, sí, pero es Marvel’s Avengers donde más se juegan su futuro los personajes creados por Stan Lee y compañía en el mundo de los videojuegos. Y no solo ellos, también Crystal Dynamic y Square Enix con uno de sus desarrollos más ambiciosos. Un viaje de muchos años que comenzará el 15 de mayo con el A-Day. Confiemos en que los Vengadores sepan ganar también esta batalla.

Wasteland 3inXile Entertainment (PC, PS4, Xbox One y Switch – 19 de mayo)

Tiempo han invertido inXile Entertainment para lanzar este mes de mayo Wasteland 3, un juego de rol basado en escuadrones en el que el equipo liderado por Brian Fargo, a buen seguro, demostrará ser todo un experto en el género con una propuesta dotada de un combate táctico desafiante, horas de exploración y una profunda historia reactiva. Además, el juego será el último del estudio antes de trabajar codo con codo con Microsoft.

The Last of Us: Parte IINaughty Dog (PS4 – 29 de mayo)

Su primera entrega fue ubicada por vosotros, lectores, como el segundo mejor juego de la generación de PlayStation 3 y Xbox 360. No era para menos dada la calidad narrativa, visual y jugable de la obra de Naughty Dog que cerca de siete años después vivirá con The Last of Us: Parte 2 su continuación. Un videojuego altamente esperado que supone, además, uno de los últimos lanzamientos exclusivos de la actual consola de Sony.

Half-Life: AlyxValve (Valve Index, Oculus Rift, HTC Vive – Marzo)

Half-Life: Alyx no solo supone el regreso de Valve a la saga que la encumbró hace ya varios años, sino también una de las mayores apuestas anunciadas hasta el momento sobre los dispositivos VR. De su éxito puede depender el despegue definitivo de la realidad virtual como terreno fértil para los videojuegos y, quién sabe, el desarrollo futuro de un Half-Life 3 por el que tanto suspiran los aficionados.

Minecraft DungeonsMojang Studios (PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch – Abril)

El fenómeno Minecraft probó ya suerte fuera de su propuesta inicial con una aventura narrativa por episodios de la mano de Telltale, y volverá a hacerlo en 2020 con un título de rol y acción inspirado en los clásicos juegos de mazmorras. En este cometido Minecraft Dungeons cuenta con variados niveles llenos de ritmo de juego y tesoros en los que los jugadores habrán de sumergirse para acabar con el malvado Arch-Illager.

Fast and Furious CrossroadsSlightly Mad Studios (PC, PS4 y Xbox One – Mayo)

Fast & Furious también es sinónimo de éxito en taquilla. Y no es para menos, cerca de 6.000 millones de dólares recaudados con solo nueve filmes. Dicha hazaña quiere expandirse también a los videojuegos de la mano de todos unos expertos, Slightly Mad Studios (Project Cars), que prometen una trepidante obra capaz de traspasar fronteras con una jugabilidad basada en persecuciones, huidas, eliminaciones y asaltos.

Roller ChampionsUbisoft Montreal (PC, PS4, Xbox One y Switch – Principios de año)

Ubisoft nos propone con Roller Champions un PvP gratuito por equipos basado en habilidades en el que dos equipos han de luchar por coger una bola, dar una vuelta y puntuar. Suena más fácil decirlo que hacerlo, pero desde la compañía francesa pueden que tengan entre manos otro de los éxitos del 2020 si consiguen combinar diversión y complejidad en su planteamiento a partes iguales. ¿Tú qué crees?

Dying Light 2Techland (PC, PS4 y Xbox One – Primavera)

Un más y mejor en toda regla, tal como lo definieron nuestros enviados especiales al E3 2019, es lo que parece garantizarnos Dying Light 2, un trepidante juego ambientado en un mundo apocalíptico lleno de infectados 15 años después de que el virus derrotara a la humanidad. Allí se nos asegura una aventura con una libertad de movimiento sin precedentes unida a brutales combates en primera persona y complicadas decisiones.

Lea también:

Te podría interesar...