Cremas e Iztapa se trepan a la cima

Mauricio Tapia, técnico blanco, dijo que aunque el resultado final fue positivo, no está conforme con el hecho de que sus dirigidos mostraran dos caras tan distintas. “Fue un triunfo importantísimo, pero un equipo como el nuestro no puede mostrar dos caras tan distintas de un tiempo al otro. Lo bueno fue que enmendamos el camino, les quitamos la pelota (a los rojos) y fuimos justos ganadores”, expresó el estratega.

