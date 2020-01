Sale a la luz alianza entre la UNE y Semilla, los votos no mienten

Estos dos partidos demostraron su cinismo negando una alianza con la UNE pero la realidad es otra y el 14 de enero demostraron que se venden al mejor postor y la Alianza Criminal de Izquierda es un hecho, estos partidos demostraron que no tienen escrúpulos para engañar a la población, pero los votos no mienten.

Posted by Maria Marta Umaña on Monday, January 13, 2020

You may also like