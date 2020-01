10 mitos sobre la masturbación

Todos los expertos coinciden en que no hay evidencia científica que señale que la masturbación reduce la infecciones urinarias . Lo que sí es cierto es que, en el caso de la mujer, con la masturbación “l as paredes vaginales se mueven y se expulsan fluidos y mucosidades . Además, el cuello del útero se abre y se moviliza. Todo ello puede ayudar a prevenir y eliminar bacterias que se pueden alojar en la zona y que pueden provocar infecciones”, detalla Blázquez.

Esto no quiere decir que masturbarse a todas horas sea bueno y sano. “ La virtud está en el punto medio ya que hacerlo compulsivamente puede ser tan problemático como no hacerlo ”, indica el experto. “Si la masturbación termina siendo compulsiva será necesario analizar si hay un problema de fondo que hay que abordar”, recomienda Blázquez.

“ No hay evidencia científica que señale que masturbarse afecte negativamente a la fertilidad ”, asegura Jesús E. Rodríguez, director del Instituto Sexológico Murciano . De hecho, como aclara Ana Blázquez Ares , sexóloga del Proyecto Metamorfosis, “una de las funciones del sexo es la supervivencia como especie, por lo tanto, no tiene ningún sentido la creencia de que cuanto más nos masturbamos más posibilidades de infertilidad tenemos ”.

