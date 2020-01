Circula comunicado de Alianza entre Semilla y UNE para mandar el congreso

Aunque directiva de Movimiento Semilla desmienten el comunicado que lo borraron de sus redes, la UNE no se ha pronunciado al respecto lo que es más un funcionario de la UNE dijo en una entrevista pública que buscan aliarse con Semilla, Creo, Winaq, MLP. por lo que no es de extrañar que esta alianza salga a la luz el día 14 cuando busquen presidir el congreso.

