Tener relaciones sexuales con un ex no obstaculiza la recuperación emocional

Si bien la mayoría de los participantes que intentaron tener relaciones sexuales con su ex terminaron haciéndolo, dos meses más tarde no informaron un apego emocional.Después de analizar los resultados, los investigadores concluyeron que la búsqueda de relaciones sexuales con un ex no obstaculiza la recuperación emocional de una persona de una ruptura.

“Si bien puede suceder que un montón de aspectos de esa relación dejaran de funcionar, puede ocurrir que sexualmente la pareja tuviera mucha piel o química y extrañe esa parte de esa relación, puede tener que ver con una cuestión física y de satisfacción sexual. Y otras veces, no se trata del sexo en sí, sino de lo emocional, y no con el otro sino con uno mismo, con esa parte de él o ella misma que anhela“, explicó respecto a las causas del accionar Rougier.