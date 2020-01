EEUU e Irán retroceden del borde de una posible guerra

No se ve una vía para la diplomacia tras el anuncio de Trump de que reforzará las sanciones económicas. Señaló que las nuevas sanciones, que no fueron especificadas, estarán vigentes “hasta que Irán cambie su comportamiento”

Estados Unidos e Irán retrocedieron el miércoles del borde de una posible guerra tras el anuncio del presidente Donald Trump de que no respondería militarmente al ataque iraní con misiles contra bases que albergan a soldados estadounidenses en Irak. Aunque no hubo bajas en esas acciones, las fuerzas estadounidenses en la región se mantenían en alerta.

