Sandra Torres podría salir de prisión

Esta audiencia ya fue programada para el próximo miércoles y se llevará a cabo en el Juzgado de Mayor Riesgo “E”, de la Torre de Tribunales de la Ciudad Capital ya que dicha judicatura está cubriendo las vacaciones del Juzgado de Mayor Riesgo “A”, donde se lleva el proceso de la ex primera dama de la nación quien fue investigada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad Feci por no reportar como gastos de campaña ante el Tribunal Supremo Electoral en el año 2015 aportes por casi Q6 millones

