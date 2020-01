Pink dona 500.000 dólares para combatir los incendios en Australia

La cantante de pop estadounidense Pink ha anunciado la donación de medio millón de dólares para ayudar a combatir los incendios forestales que han devastado partes de Australia. El anuncio se ha conocido a través de su perfil de Twitter, que cuenta con más de 32 millones de seguidores.

“Donaré 500.000 dólares directamente a los servicios locales de bomberos que están luchando tan duro en la primera línea. Mi corazón está con nuestros amigos y familiares en Oz”, ha publicado en las redes.

I am totally devastated watching what is happening in Australia right now with the horrific bushfires. I am pledging a donation of $500,000 directly to the local fire services that are battling so hard on the frontlines. My heart goes out to our friends and family in Oz ❤️ pic.twitter.com/kyjDbhoXpp

— P!nk (@Pink) January 4, 2020