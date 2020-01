Actriz de “Captain America” será procesada por matar a su madre

Además de interprete, la presunta asesina había desarrollado una carrera como productora y directora en diferentes largometrajes, la mayoría de bajo presupuesto, incluyendo “ The Lawful Truth “, estrenada en 2014, y “ The Creeps ” (2017).

La actriz Mollie Fitzgerald , que en 2011 integró el elenco de la película “ Captain America: The First Avenger “, y que fue detenida el martes en la localidad de Olathe , en el estado estadounidense de Kansas , acusada de matar a puñaladas a su madre , será procesada este jueves y su fianza se fijó en 500 mil dólares.

