5 grandes mitos sobre el sexo

4) Ellos son responsables del placer de ellas El 31% de los hombres piensan que “las mujeres son difíciles de complacer cuando se trata de sexo”. “Se suele criar a las mujeres para que crean que le corresponde a un hombre darle placer sexual, pero no se hacen cargo de sus propios deseos, necesidades y satisfacción”, dice. “Esto no solo ejerce mucha presión sobre un hombre, sino que tampoco permite que las mujeres tomen el control de lo que quieren en el dormitorio”.

“A menudo, lo que ocurre es que mujeres que no entienden lo que quieren, se aburren en la cama con su pareja o sienten esa presión social que les dice que no deberían tener tanto sexo como ellos, de lo contrario podrían ser tachadas de calificativos negativos”, añade Goldstein.

3) Las mujeres no quieren tanto sexo como ellos Esta creencia a veces se debe a la sensación de que las mujeres son más difíciles de complacer en el dormitorio y, por lo tanto, no tienen los mismos deseos que los hombres.

