Nueva enfermedad sexual no muestra síntomas y se resiste a los antibióticos

Aunque esta enfermedad fue descubierta en los años 80, hasta el momento no se ha encontrado una cura definitiva y se teme que de no controlarse pueda desarrollarse hasta convertirse en una enfermedad más peligrosa que el SIDA.

El problema con esta nueva enfermedad es que puede confundirse con otras ETS si no se recurre a un diagnóstico adecuado, además de que – como ya mencionamos arriba – en sus primeras etapas no presenta síntomas, situación que puede provocar que se vuelva resistente a los medicamentos una vez que ya se encuentre muy avanzada.

You may also like