Empleados de la PDH no recibirán su salario ni aguinaldo por falta de fondos.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) negó el amparo interpuesto por el Procurador de DDHH Jordán Rodas Andrades por no cumplir los requisitos de ley para solicitar la ampliación presupuestaria y por no existir evidencia que Suecia donara dinero para la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) como lo indicó en el amparo interpuesto.

