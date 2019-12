Siete maneras de morir mientras tienes sexo

Aunque en términos reales el miembro masculino no tiene hueso, el pene puede ser fracturado. Hecho que ningún hombre quiere. Si no se acude a urgencias, además de provocar impotencia sexual, puede llevar a complicaciones renales y éstas a la muerte.

Lo de que te lleven al cielo durante el coito, mejor que no sea literal. Dos estudiantes de la Universidad de Carolina del Sur dieron el ejemplo perfecto: Ambos cayeron desde 16 metros de altura mientras lo hacían en la terraza de un edificio. Otros que no lo contaron fueron los del tuit de más abajo.

You may also like