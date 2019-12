Método infalible de sexo oral que da un orgasmo femenino en menos de 3 minutos

Sin embargo, la Dra. Holly Richmond, psicóloga y terapeuta sexual explica para la revista Men’s Health que esto no es una novedad sino más bien una técnica poco extendida: “Realizar el cunnilingus de lado o desde un costado de la persona no es nada nuevo. Si el método Kivin nos facilita hablar de eso y darle visibilidad, es fantástico”. Esta experta no es la única que ha hablado sobre el tema.

Una técnica que merece difusión

Por su parte, la sexóloga Annabelle Knight explicó para Cosmopolitan que se trata “de una técnica muy excitante de practicar el sexo oral ya que en lugar de colocarse entre las piernas, la persona debe situarse a un lado. A partir de ahí hay que colocar el dedo índice y el pulgar (o el corazón) a cada lado del clítoris, sobre los labios vaginales, para elevarlo y estabilizarlo. Desde ahí en lugar de lamer de arriba hacia abajo, se hace de lado a lado. Esto ayuda a estimular un área mayor del clítoris que el resto de fórmulas más convencionales”.

Parece que lo más complicado, como aseguran las expertas, es la postura pero si se mantiene la presión adecuada y un ritmo estable es posible hacer realidad ese éxtasis brutal, potente y lleno, cómo no, de placer. Puede ser una técnica infalible o quizás justamente a tu pareja no le agrade. Aunque no defendemos que existan formas 100% certeras, sí nos parece ideal probar y experimentar formas nuevas de dar y recibir placer. La estimulación alternativa y ese intercambio promoverán, además, la comunicación y aumentarán la confianza.

