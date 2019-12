Ana Sofia Gómez Busca beneficiar a la niñez con la gimnasia

Aunque aún no termina la fase de recuperación, por la operación del tobillo, Gómez guarda una pequeña esperanza de algún día poder volver y competir. “Se ha demostrado que la gimnasia se puede hacer a edades grandes, de 30 a 35 años, y que no hay límites”, dice.

“Una de mis mejores decisiones ha sido convertirme en entrenadora. Me he dado cuenta de que se pueden cambiar muchas cosas en beneficio de la niñez”, asegura la exatleta, de 24 años.

“Quería aceptar algo nuevo en mi vida y no dudé cuando me hablaron. Estuve cinco meses en República Dominicana realizando el show, que era como un deporte extremo”, comparte.

