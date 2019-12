Martín Rodriguez Abusa sexualmente de empleada en el 2012 cuando era director de Plaza Pública

La periodista Catalina Ruiz-Navarro publicó este martes la segunda parte de los señalamientos de abuso y acoso sexual por parte de Martín Rodríguez Pellecer, director suspendido de Nómada.

Luego de la primera entrega, la periodista de origen colombiano cuenta que otras mujeres se comunicaron con ella para detallar cómo enfrentaron abusos, acoso e insinuaciones de Rodríguez Pellecer.

Esta parte de los señalamientos abarcan su periodo como director de Nómada, pero también cuando dirigió Plaza Pública, un medio digital de la Universidad Rafael Landívar.

Parte de uno de los testimonios:

“Yo estaba acostada y él se puso sobre mí y empezó a tocarme sobre mi calzón. Recuerdo el calzón que llevaba, hasta le hice la broma de que tenía el calzón roto , yo lo quería era bajarle la excitación, y sentía que él era como un animal. Esa fue la parte más difícil porque me dejé tocar y en un momento con sus toques me excitó, y entonces él se excitó más obviamente, y se sacó el pene. Yo le dije que no quería tener penetración, entonces él empezó a tocarme la vagina con su pene, ya no con sus dedos, y empezó a tratar de masturbarse conmigo. A veces él intentaba penetrarme y yo le decía que no, que no quería, y que además no había preservativo. Perdí la noción del tiempo. Empecé a hacer ruidos para que terminará y él terminó encima mío, me ensució, y yo le dije que se quitara y me fui a limpiar”.

“Creo que ya estaba como de día, ya había luz, y le dije: “ahora sí ya, ya estuvo, ya fue suficiente, ya tuviste lo que quisiste”. Él me vio muy enojada y acostado en la cama me dijo: “lo dices como que si yo te hubiera forzado”. Para ese momento él para mi ya era un idiota, no era el Martín que yo admiraba. Me limpié, me sentía sucia, me sentía estúpida. Tenía miedo de lo que iban a pensar de mí, porque él es un hombre casado y por eso yo lo quise guardar como un secreto porque era mucha vergüenza. La verdad es que nunca se me pasó por la cabeza decir que él abusó de mí, aunque yo sabía que no estaba bien, pero la verdad es que nunca me sentí bien, y que yo no lo hice por mi voluntad, o porque yo de verdad quisiera, sino para que me dejara tranquila”.

“Luego me dijo que yo necesitaba una pastilla del día después, cosa que me hizo sentir aun peor, me hizo sentirme como que yo era una muñeca o un juguete y ahora él estaba decidiendo por mí, diciendo que yo tenía que tomar una pastilla, cuando yo ni sabía ni que esa pastilla existía. Yo no recuerdo que hubiera penetración, pero por algo él quería que me tomara esa pastilla”.

“Nunca hablé de esto. Yo lo quería contar pero sentía que a todo el mundo le caía bien Martín y que nadie me iba a creer. Luego en 2014 comenzó Nómada y él empezó a hablar de feminismo. Yo lo miraba decir que él defendía a las mujeres y hablaba contra los machos y contra el acoso y yo : “¡si este tipo es igual o peor!”. Cuando yo le dije: “no, no me gustas”, él ha debido parar y no insistir de forma abrumadora”.

Abuso de poder de Rodríguez

El primer testimonio recabado por Catalina Ruiz-Navarro es amplio en detalles y pone en contexto cómo actuaba Rodríguez Pellecer para acosar y abusar a mujeres.

El patrón expuesto en los primeros testimonios se repite en los relatos y deja al descubierto el uso del poder y licor, siempre presentes contra sus víctimas.

También se evidencia que las mujeres afectadas lo admiraban o trabajaban con él, siempre en relación de dependencia. Ello lo buscaba aprovechar Rodríguez Pellecer.

Al final de esta segunda entrega, la periodista que dirige la revista feminista Volcánica, presenta su renuncia pública a Nómada.

Además, pide que Rodríguez venda el 51% de acciones que ostenta porque no debe seguir al frente de Nómada y pide una condena social contra él.

Asimismo, rechaza que lo escrito esté pagado por alguien y rechaza los escritos de quienes dudan de la veracidad de los testimonios y acuerpan al director suspendido de Nómada.

La periodista también cuestiona a quienes aseguran que las publicaciones tienen un fin político.

“Es claro que Rodríguez Pellecer quiere hacer creer que esta es una persecución política, pero reitero que ni las mujeres que han decidido contar sus historias, ni yo, tenemos nada para ganar, salvo que estos acosos y abusos sexuales no se vuelvan a repetir, ni por parte Rodríguez Pellecer ni por parte de ningún otro supuesto aliado”, indica Ruiz-Navarro.

Los cuestionamientos contra investigación

Catalina Ruiz-Navarro pone en duda el grupo o comité “independiente”, es decir, ajeno a Nómada, que investigará los señalamientos de abuso y acoso sexual contra Rodríguez Pellecer.

“Sobre la investigación independiente que se llevará a cabo preguntamos: ¿quién la va a hacer? ¿pagada por quién? ¿qué incentivo tienen las víctimas para hablarle a desconocidos sobre algo tan íntimo, vergonzante y doloroso?

“¿Qué garantías les ofrece esta investigación externa? Y más aún, ¿por qué es necesaria una investigación externa cuando se ha llevado a cabo una investigación con rigor periodístico, en dos entregas y mostrando 19 testimonios de personas que afirman que Rodríguez Pellecer es un acosador? ¿Cuántas voces son necesarias? ¿Qué tiene que pasar para que les caiga el veinte de que esto es grave y cierto? ¿Cuánto más se tienen que exponer estas mujeres? y ¿por qué a pesar de todos sus testimonios Rodríguez Pellecer mantiene, entre algunas personas, el beneficio de la duda?

“Sanción social fuerte“

Acerca de una persecución penal contra el exdirector de Nómada, Ruiz-Navarro se aparta del sistema de justicia y más bien pide una “sanción social fuerte“.

Se habla también de una investigación abierta en el MP y a propósito quisiera sentar una postura frente a la justicia patriarcal: ninguna de las personas que han participado en esta investigación quiere que Rodríguez Pellecer vaya a la cárcel, sí queremos que tenga una sanción social fuerte porque son nueve años de acosos y abusos sexuales sistemáticos -que sepamos-, pero no creemos que el punitivismo penal sea la solución para estas formas de violencia de género”.

