Pavo de Navidad relleno de calabaza y setas

Pon el pavo boca abajo, con las pechugas en contacto con la bandeja, así se conservarán más jugosas. Introduce la bandeja en el horno y programa unas dos horas. Después de la primera media hora mira cómo va el asado y dale la vuelta, pero al sentido de la bandeja, no al pavo, pues es posible que quede un poco ladeado y el calor no lo recibe igual. Pasada otra media hora vuelve a darle la vuelta a la bandeja, y a la tercera ocasión ya puedes darle la vuelta al pavo.

Precalienta el horno a 175º C con calor arriba y abajo. Continúa preparando el pavo, introduce el relleno y átalo para que durante el horneado conserve su forma, para que la farsa no se salga y para que se ase de forma homogénea, puedes ver el vídeo Cómo bridar un pollo u otras aves.

